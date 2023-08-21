ВС РФ получат на вооружение антидроновые пушки ЛПД-820 с дальностью до 1 км (фото)

Гендиректор российской компании-разработчика Денис Осломенко признался, что такие пушки находятся в большом дефиците, поэтому их количество на фронте может быть ограниченным.

На вооружение российских войск Северного военного округа поступили улучшенные антидроновые пушки со встроенным подавителем ЛПД-820. Как рассказал 20 августа агентству ТАСС гендиректор компании-разработчика устройства АО "Лаборатория противодействия промышленному шпионажу" Денис Осломенко, новое оружие способно обнаруживать беспилотники на расстоянии до 1 км.

"Система ЛПД-820 — это система обнаружения и подавления. Проблема любого антидронового ружья в том, что оно работает по дрону тогда, когда мы его видим, это около 200-300 м. Но если мы дрон видим, значит, что он уже по нам скорректировал огонь или вот-вот сбросит боеприпас", — пояснил Осломенко.

По словам гендиректора новое ружье позволяет воздействовать на БПЛА на расстоянии до одного километра, что предельно важно для защиты территории на подлете дрона. Таким образом, еще до визуального контакта есть возможность подавить беспилотник, когда он еще не скорректировал огонь противника.

Антидроновое ружье ЛПД-820 Фото: Twitter

Осмоленко добавил, что такие пушки находятся в большом дефиците, следовательно, можно предположить, что их количество на передовой ограничено.

Также было отмечено, что система LPD-820 работает в диапазонах от 2,4 ГГц до 5,8 ГГц и способна подавлять беспилотники на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц.

При этом антенна пеленгатора и подавителя имеют одинаковые углы действия. Это позволяет подавить беспилотник именно в той точке, где он был замечен.

Говоря о принципе действия, Осломенко отметил, что антенна пеленгатора съемная и может быть использована вторым оператором. Но в компании ведутся разработки пушки, в которой для удобства обе антенны будут установлены в одном корпусе.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак 15 августа заявил, что российские беспилотники "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для Сил обороны Украины. В связи с этим украинский политик отметил, что необходимо приложить максимум усилий для ограничения ударных способностей российских оккупантов.