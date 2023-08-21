Наступление ВСУ: танкисты 72 бригады показали видео боев

Танковые экипажи ВСУ на фронте успешно ликвидируют оккупантов во время наступательных операций.

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев эффективно противодействуют оккупантам, используя танки. Видео опубликовали в Facebook подразделения.

Экипажи тяжелой бронетехники на линии фронта вели огонь с дальнего расстояния. Впоследствии бойцы вернулись на безопасную дистанцию.

"А как проходят ваши выходные?" — обратились к украинцам защитники.

Танкисты ВСУ в войне с Россией летом 2023 года

Танковые экипажи украинского войска играют важное значение во время наступательных операций. Бойцы отметили для того, чтобы управлять танком, нужно большое мастерство, безумная удача и интуиция. Именно танковые экипажи ответственны за жизнь собратьев, ведь от них зависит огневая мощь. Воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады 21 августа показали результат работы на фронте.

Также в конце июля танковые экипажи бригады с Волыни демонстрируют скорость в выполнении задач и успешно уничтожают российских захватчиков на фронте российско-украинской войны. Экипаж готовился выполнить задание и быстро отправляется к необходимой локации. Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого впоследствии успешно выполняют задачи.

В 30 ОМБр в июне рассказали подробности боев с россиянами. Под Бахмутом украинские танкисты приближались к вражеским позициям на расстояние от 10 до 50 метров, чтобы поддержать пехоту.

Напомним, 21 августа стало известно, что Украина наладила модернизацию танков Т-64 до образца БВ 2022 года. Сразу 6 модернизированных танков попали на видео украинского военного. Т-64 получил современную связь, оптику и цифровую бортовую панель.