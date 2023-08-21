Штурмовики ВСУ показали работу 120-мм миномета по российской БМП на видео

Бойцы 1-го механизированного батальона бригады успешно применили БПЛА и минометы для ликвидации вражеской БМП.

Расчет 120-мм миномета первого батальона 3-й отдельной штурмовой бригады эффективно отработал по российской бронированной технике. Видео работы опубликовали в Telegram подразделения.

Защитники применили беспилотники, чтобы обнаружить вражескую БМП. Впоследствии воины применили артиллерию. Это работа 1-го механизированного батальона бригады.

3 ОШБр в войне с Россией

В 3-й ОШБр 16 августа назвали БПЛА "Ланцет" главной угрозой. Российские захватчики, как заявил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, отдают предпочтение в наступлении дронам-камикадзе, а в обороне — значительному минированию территории. Пресс-офицер прокомментировал и способности войск РФ по танковым наступлениям. По его словам, ранее оккупанты в наступлении пытались больше привлекать пехоту и берегли танки. Сейчас лучшую технику украинские защитники замечают не в штатных подразделениях РФ, а в таких как кадыровский "Ахмат".

Также защитники рассказали, что украинцы несерьезно воспринимают российские войска. По словам военнослужащего Виктора Розового, есть много моментов, которые неправдиво освещают в СМИ, из-за чего многие украинцы недооценивают возможности российской армии.

В июле в ОШБр рассказали, как наступали в районе Бахмута. Украинские войска "выбивают" оккупантов с территории вблизи города в Донецкой области и закрепляются на занятых рубежах.

Напомним, 21 августа танкисты 72 бригады показали видео боев. Танковые экипажи ВСУ на фронте успешно ликвидируют оккупантов во время наступательных операций.