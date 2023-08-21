"Уничтожаем": в ВСУ рассказали о создании плацдарма на левом берегу Днепра (видео)
По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, сейчас как никогда необходима информационная тишина, чтобы не мешать Силам обороны делать свою работу.
Украинские военные продолжают контрнаступление на многих участках фронта и в ВСУ поделились подробностями создания плацдарма на левом берегу Днепра. На эту тему высказалась начальница объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 21 августа.
По ее словам, украинцам не стоит вычитывать различную информацию в сети, ведь она является не проверенной и чаще всего не соответствует действительности. В частности она вспомнила об "экспертах", которые сообщают публично какие-то выдуманные сроки.
"О плацдарме речь не идет, речь идет о выполнении некоторых отдельных операций, но для этого нужна информационная тишина, чтобы сохранить те подразделения, которые выполняют операции, и подготовить ту работу, которая будет развернута на соответствующих позициях", — отметила Наталья Гуменюк.
Сейчас, по словам спикера ОК "Юг", более эффективна в работе ВСУ контрбатарейная борьба. Наши войска регулярно уничтожают артиллерию российских оккупантов на этом направлении и тем самым создают почву для дальнейшего продвижения на фронте.
"Именно потому, что мы уничтожаем артиллерию с очень больших площадей, враг вынужден больше использовать авиацию и БПЛА", – подытожила Наталья Гуменюк.
Напомним, 21 августа сообщалось, что в ГУР назвали основной вариант освобождения Крыма. По словам представителя спецслужбы Андрея Юсова, Украина не собирается ждать нового "жеста доброй воли" со стороны противника и продолжит действовать самостоятельно.