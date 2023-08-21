"Уничтожаем": в ВСУ рассказали о создании плацдарма на левом берегу Днепра (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, сейчас как никогда необходима информационная тишина, чтобы не мешать Силам обороны делать свою работу.

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Украинские военные продолжают контрнаступление на многих участках фронта и в ВСУ поделились подробностями создания плацдарма на левом берегу Днепра. На эту тему высказалась начальница объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 21 августа.

По ее словам, украинцам не стоит вычитывать различную информацию в сети, ведь она является не проверенной и чаще всего не соответствует действительности. В частности она вспомнила об "экспертах", которые сообщают публично какие-то выдуманные сроки.

"О плацдарме речь не идет, речь идет о выполнении некоторых отдельных операций, но для этого нужна информационная тишина, чтобы сохранить те подразделения, которые выполняют операции, и подготовить ту работу, которая будет развернута на соответствующих позициях", — отметила Наталья Гуменюк.

Сейчас, по словам спикера ОК "Юг", более эффективна в работе ВСУ контрбатарейная борьба. Наши войска регулярно уничтожают артиллерию российских оккупантов на этом направлении и тем самым создают почву для дальнейшего продвижения на фронте.

"Именно потому, что мы уничтожаем артиллерию с очень больших площадей, враг вынужден больше использовать авиацию и БПЛА", – подытожила Наталья Гуменюк.

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Напомним, 21 августа сообщалось, что в ГУР назвали основной вариант освобождения Крыма. По словам представителя спецслужбы Андрея Юсова, Украина не собирается ждать нового "жеста доброй воли" со стороны противника и продолжит действовать самостоятельно.