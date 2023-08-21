"Знищуємо": у ЗСУ розповіли про створення плацдарму на лівому березі Дніпра (відео)

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, зараз як ніколи необхідна інформаційна тиша, щоб не заважати Силам оборони робити свою роботу.

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Українські військові продовжують контрнаступ на багатьох ділянках фронту і в ЗСУ поділилися подробицями створення плацдарму на лівому березі Дніпра. На цю тему висловилася начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 21 серпня.

За її словами, українцям не варто вичитувати різну інформацію в мережі, адже вона є не перевіреною та найчастіше не відповідає дійсності. Зокрема вона згадала про "експертів", які повідомляють публічно якісь вигадані терміни.

"Про плацдарм не йдеться, йдеться про виконання деяких окремих операцій, але для цього потрібна інформаційна тиша, щоб зберегти ті підрозділи, які виконують операції, і підготувати ту роботу, яка буде розгорнута на відповідних позиціях", — наголосила Наталія Гуменюк.

Наразі, за словами речницi ОК "Південь", більш ефективною в роботі ЗСУ є контрбатарейна боротьба. Наші війська регулярно знищують артилерію російських окупантів на цьому напрямку і тим самим створюють ґрунт для подальшого просування на фронті.

"Саме через те, що ми знищуємо артилерію з дуже великих площ, ворог змушений більше використовувати авіацію та БПЛА", — підсумувала Наталія Гуменюк.

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Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що в ГУР назвали основний варіант звільнення Криму. За словами представника спецслужби Андрія Юсова, Україна не збирається чекати нового "жесту доброї волі" з боку супротивника і продовжить діяти самостійно.