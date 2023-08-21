Шведские БМП CV90 будут производить в Украине, — Зеленский (видео)

По словам президента, украинские бойцы очень довольны этой техникой на фронте.

Украинская компания будет производить шведские боевые машины пехоты (БМП) Combat Vehicle 90. Об этом в понедельник, 21 августа, объявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Швеции.

По словам главы государства, украинские военные очень довольны этими боевыми машинами.

"Господин Кристерссон, все правительство Швеции, шведский народ, спасибо!" — заявил Зеленский.

Сейчас глава государства уже прибыл в Грецию, где он примет участие в саммите "Украина — Балканы", во время которого планируется обсуждение вопросов оборонного сотрудничества и безопасности.

Сейчас глава государства уже прибыл в Грецию, где он примет участие в саммите "Украина — Балканы", во время которого планируется обсуждение вопросов оборонного сотрудничества и безопасности.

20 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 истребителя F-16.

В тот же день стало известно, что еще 19 самолетов F-16 Украине передаст Королевство Дания. 20 августа также сообщалось, что украинские летчики прибыли в Дания для обучения на F-16.