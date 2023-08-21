"По меньшей мере один самолет поврежден": в ГУР признали причастность к удару по "Шайковке"

Представитель разведки Андрей Юсов объяснил, что по российской авиабазе "отработали" люди из центральной части страны-агрессора. По его словам, операцию координировала Украина.

В результате атаки дрона на российский аэродром "Шайковка" поврежден по меньшей мере один вражеский самолет. Об этом в комментарии LIGA net 21 августа заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"По меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений", — отметил он.

Представитель украинской разведки рассказал, что задание ударить по российскому аэродрому неназванные лица выполнили в координации ГУР.

"Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно обратно. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства-агрессора", — сказал Юсов.

Напомним, об атаке на военный аэродром "Шайковка" в Калужской области РФ сообщили 21 августа в российских медиа. Отмечалось, что на авиабазе утром упал БПЛА и повредил самолет. В соцсетях публиковали данные, что на "Шайковке" находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Ранее, 19 августа, беспилотники атаковали российский военный аэродром "Сольцы", который находится в Новгородской области. В министерстве обороны России признали повреждения одного из самолетов и обвинили в ударе Украину.