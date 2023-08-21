Внутри находилось 300 студентов: РФ повредила крепость XVI века в Хмельницкой области (фото)
По словам руководства музея, взрывная волна нанесла урон окнам, дверям, а также была повреждена кровля здания. После этой атаки за медицинской помощью обратилось 8 человек.
Российские оккупанты в ходе одного из крайних обстрелов Украины повредили историческую Меджибожскую крепость в Хмельницкой области. Об этом говорится в сюжете с места событий от журналистов программы "Факты" 21 августа.
Хмельницкая область достаточно часто страдает от российских обстрелов и 19 августа не стало исключением для жителей населенного пункта Меджибож.
В результате террористического акта практически каждый дом оказался поврежден. Взрывная волна снесла окна и кровли домов, а местные жители и вовсе рассказывают, что после утренней атаки небо краснело от последствий.
"Стоим на пороге и тут взрыв, такой "красный гриб". Потом слышу, что окна посыпались, шифер попадал", — вспоминает женщина.
В одном из домов взрывная волна заблокировала двери, поэтому жители были вынуждены бежать в безопасное место через выбитые окна.
Такие повреждения в двух громадах Хмельницкой области, а это сразу несколько населенных пунктов.
"Повреждено около полутысячи разных объектов домовладений частной и коммунальной собственности. Пострадало двое людей от обломков стекла. 6 людей обратилось в шоковом состоянии за медицинской помощью", — поделился подробностями атаки первый заместитель главы ОВА Сергей Тюрин.
Также повреждена Меджибожская крепость XVI века, сообщили в руководстве заповедника. Взрывная волна нанесла урон окнам, дверям и кровле музея.
Во время атаки там находилось более 300 студентов со всех уголков страны, но они успели спуститься в укрытие.
Заповедник "Меджибож" в Хмельницкой области: что известно
Создан государственный историко-культурный заповедник был в 2001 году. На его территории расположено одно из самых впечатляющих сооружений страны — Меджибожский замок.
Его построили еще в XVI веке, когда на территории современной Украины правила Речь Посполитая. Замок служил форпостом обороны страны от нападения турецко-татарских захватчиков.
На сегодняшний день на территории крепости размещены экспозиции исторического и этнографического музеев, а также Музей Голодомора.
Напомним, 19 августа сообщалось, что россияне атаковали дронами-камикадзе Shahed Хмельницкую область. В результате ночной атаки пострадали по меньшей мере 8 граждан. Также сообщалось о повреждении 30 частных домов.