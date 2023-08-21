Удары по аэродромах Шайковка и Сольцы: украинские дроны обезвредили 5 самолетов ВС РФ, — СМИ

Источник в ГУР Минобороны Украины сообщил журналистам, что среди обезвреженных самолетов были и стратегические бомбардировщики Ту-22 М3, которые наносили ракетные удары по городам Украины.

За последние несколько дней украинские ударные БПЛА обезвредили 5 российских самолетов на аэродромах Шайковка и Сольцы. Об этом сообщает "Радио НВ" со ссылкой на собственный источник.

По словам журналистов, среди обезвреженных самолетов были и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по городам Украины.

Источник заявил, что утром 19 августа диверсанты, которые сотрудничают с ГУР Минобороны Украины, провели атаку беспилотниками на аэродром в Сольцах Новгородской области Российской Федерации. В результате был уничтожен Ту-22 М3. Также два вражеских самолета получили повреждения

Затем, как сообщается, утром 21 августа произошла атака дронов на аэродром Шайковка августа в Калужской области РФ. В результате повреждения получили еще два бомбардировщика оккупантов.

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов в стране-агрессоре уже не производят", — добавил источник.

Удары по аэродромам Сольцы и Шайковка: что известно

Напомним, что соцсети сообщили, что 19 августа БПЛА атаковал аэродром в Новгородской области. Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника по аэродрому "Сольцы", но заявило об одном поврежденном самолете. Местные паблики написали, что в результате пожара повреждены минимум два бомбардировщика.

"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", — отметили в ведомстве.

Затем 21 августа стало известно, что российскую авиабазу "Шайковка" также атаковал беспилотник. По некоторым данным, БПЛА рухнул на территории аэродрома, образовав воронку. После этого вспыхнул пожар. На этой авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.