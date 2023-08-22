Хотели передать Украине: Швейцария расследует попытку продать 100 танков Leopard, — СМИ

Соглашение о продаже немецкому концерну Rheinmetall около сотни нерабочих танков было заблокировано швейцарским правительством из-за его несоответствия нейтральному статусу страны.

Швейцарская государственная компания Ruag AG предприняла попытку продать немецкому концерну Rheinmetall свою нерабочую военную технику для ремонта и последующей отправки в Украину. Об этом пишет Bloomberg 19 августа.

В Ruag AG намеревались заключить сделку о продаже почти 100 немецких танков Leopard 1, однако соглашение было заблокировано правительством. Отказ был основан на утверждении, что подобный шаг противоречит нейтральному статусу Швейцарии.

Сообщается, что в отношении Ruag AG проведут расследование. Минобороны Швейцарии обратилось с соответствующим запросом к внешним аудиторам.

Как отмечают авторы публикации, накануне выборов, которые состоятся осенью, упомянутый инцидент может еще больше привлечь внимание к теме нейтралитета Швейцарии.

Ранее главный исполнительный директор Ruag AG Бриджит Бек была вынуждена уйти в отставку после того, как предложила странам Европы отправить в Украину оружие швейцарского производства.

Николя Перрен, который является преемником Бриджит Бек, также считает, что Швейцарии возможно придется пересмотреть свою международную позицию "во все более взаимосвязанном мире".

В то же время в Швейцарской народной партии заявили, что стабильность и мир в стране обеспечивается ее нейтральным статусом и что эта доктрина не подлежит обсуждению.

Напомним, 28 июня стало известно, что Швейцарский федеральный совет отказал компании RAUG в праве выкупить танки Leopard 1A5 для дальнейшего реэкспорта Украины, так как продажа оружия в государства, где идут боевые действия, запрещена по Закону о военных материалах.

Ранее, 22 июня, Швейцария выделила Украине пакет помощи для разминирования территорий в зоне боевых действий и возле линии фронта. Федеральное управление обороны, гражданской защиты и спорта передала ГСЧС саперную машину, грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года.