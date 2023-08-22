"Просто нет слов": губернатор Московской области рассказал о последствиях удара БПЛА (видео)

Российские власти уверяют, что ПВО сбили вражеские цели, которые атаковали Подмосковье, однако зачем-то объявили план "Ковер" и закрыли два аэропорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о последствиях атаки БПЛА в Красногорске. По его словам, мэр города объявил поквартирный обход многоэтажек и просит россиян сохранять спокойствие. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале.

Воробьев уточнил, в какие именно районы попали дроны: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске возле Павшинской поймы. Также отметил, что одно из направлений атаки требует особого внимания, а именно — в Красногорске (отметим, под ударом якобы оказалось здание правительства Московской области).

Красногорск — правительство Московской области Фото: Google Maps

Российский чиновник утверждает, что в результате удара получили повреждения многоэтажки, в частности, выбиты окна. Также пострадали автомобили. Среди граждан РФ раненых нет.

Между тем городской голова Красногорска объявил, что правоохранители проведут поквартирный обход домов: "Прошу сохранять спокойствие!" — говорится в заметке.

В комментариях к заявлению Воробьева россияне риторически спрашивают "Доколе!" и призывают власти депортировать из России всех мигрантов — от детей до пожилых людей. Также напоминают согражданам, что сейчас война и они "освобождают" Украину. Некоторые комментаторы отметили, что у "них нет слов" после очередной ночной атаки БПЛА.

Жители Красногорска — об атаке дронов Фото: Скриншот

Российские издания указывают, что из-за атаки беспилотников в двух аэропортах — Внуково и Домодедово — ввели план "Ковер". На опубликованной фотографии видно, что были отменены авиарейсы с 3:45 до 5:10 (по мск). Уже в 5.45 рейс из Анкары получил разрешение на приземление.

Москва — отложены авиарейсы вследствие атаки БПЛА введен план "Ковер" Фото: Скриншот

Атака БПЛА на Московскую область: детали

Об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье стало известно около 3:00 22 августа. В сети появились видео, на которых видно вспышку и слышен звук взрыва.

Российские власти заверили, что все дроны сбиты ПВО. Минобороны РФ утверждало, что сразу 4 вражеские цели пытались атаковать территорию страны-агрессора: две долетели до столицы, еще две — остановили в Брянской области. Впрочем, свидетели утверждают, что видели задымление у здания правительства Московской области.

Отметим, в последние недели время от времени происходят атаки беспилотников по Москве и Подмосковью. В частности, предыдущий удар по Красногорску состоялся 19 августа. Тогда также ввели план "Ковер", а мэр Москвы уверял, что все дроны обезврежены. 18 августа под ударом оказался район высоток "Москва-Сити" — состоялась эвакуация жителей окрестных многоэтажек.

Напоминаем, военный эксперт Михаил Жорохов рассказал об оружии, которое Украина может использовать для дальнобойных ударов по РФ. По его словам, ВСУ используют не ракеты, как это делает ВС России, а беспилотники, например, модели "Бобер".

Кроме того, председатель СБУ Василий Малюк объяснил, какую модель морских дронов использовали для атаки на российские корабли. В частности, пробраться через заграждения и попасть в цель смогли БПЛА, нагруженные 450 кг и 850 кг взрывчатки.