СБУ задержала на Сумщине женщину, которая готовила прорыв границы российскими ДРГ (фото)

Подозреваемая "втемную" использовала своих знакомых для получения информации о ВСУ в приграничных районах. С оккупантами она связывалась через мессенджер.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информаторку, которая "сливала" российским военным данные о местах базирования ВСУ в приграничных с Российской Федерацией районах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Особенно врага интересовала дислокация подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, которые обеспечивают защиту областного центра и государственной границы на северо-восточных рубежах Украины", — говорилось в сообщении.

Отметили, что оккупантам необходима была эта информация для прицельных воздушных атак по позициям ВСУ и возможной подготовки "прорыва" российских ДРГ на территорию области. СБУ вовремя разоблачила и задержала подозреваемую, которой оказалась пророссийски настроенная жительница Сумского района.

Задержание информаторши на Сумщине

В заблокированной соцсети "Одноклассники" она распространяла собственные антиукраинские сообщения, из-за чего с ней дистанционно связались представители спецслужб РФ и привлекли ее к сотрудничеству. За успешное выполнение задач женщине пообещали "беспрепятственное" оформление гражданства РФ с "перспективой" дальнейшего выезда в страну.

Женщина скрыто наблюдала за украинскими объектами, объезжая местность на общественном транспорте. Кроме этого, она "втемную" использовала своих знакомых, у которых расспрашивала о бойцах в приграничных районах. Эту информацию, как отмечают правоохранители, женщина передавала оккупантам через мессенджер.

СБУ провела обыски у подозреваемой и изъяла мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. Сейчас ей сообщили о подозрении по двум статьям УКУ, она находится под стражей. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Изъятый телефон информатора

Напомним, 18 августа стало известно о сообщении о подозрении блогеру-коллаборационисту с временно оккупированной части Запорожской области, который работает на ФСБ. Он добровольно пошел на сотрудничество с врагом после оккупации.

17 августа СБУ сообщила о задержании корректировщика огня, жителя Одессы, который занимался установлением геолокации подразделений ВСУ на территории киевского региона. Ему грозит пожизненное заключение.