ВС РФ должны отбить Купянск, даже ценой "крови", утверждает коллега Владимира Соловьева. Пропагандист также напомнил, что потеря этого города стала причиной первой мобилизации, которую провел Кремль в 2022 году.

Российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что РФ нужно приложить максимум усилий, что "вернуть" город Купянск, расположенный в Харьковской области Украины. Основание для "возвращения" — флаг России, который там висел несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире одного из росСМИ.

Начал пропагандист с утверждения, что Купянск — "это российский город", потому что здесь раньше висели соответствующие билборды и "триколор". Впрочем он признал, что во время вторжения в Украину у ВС РФ что-то пошло не так: "планировалось одно, а теперь бьемся за домик лесника".

Мардан заявил, что это "возвращение" происходит с большими потерями для российской армии. По его словам, нынешняя ситуация — следствие "Харьковской перегруппировки", то есть — бегства россиян с временно оккупированной части Харьковской области.

В завершение пропагандист даже несколько нарушил российское законодательство, потому что назвал войну войной. В частности, сказал, что осенью полномасштабный конфликт перешел в "настоящий военный формат".

Ситуация под Купянском: детали

Согласно сводке Генштаба ВСУ, армия РФ чуть ли не ежедневно осуществляет попытки наступательных действий под Купянском на Харьковщине. Однако все попытки завершаются провалом — от линии фронта до населенного пункта около 8 км.

Ситуация возле Купянска на Харьковщине по состоянию на 22 августа 2023 года Фото: DeepStateMAP

Между тем представитель украинского командования Сергей Череватый рассказал, что противник сконцентрировал на данном направлении достаточно большие силы: называется цифра около 100 тыс. живой силы и соответствующее количество военной техники и боеприпасов.

Отметим, Купянск — город на востоке Харьковской области, где до войны проживало около 26,6 тыс. человек. Город попал в оккупацию в первые дни войны, но был освобожден в результате спецоперации, которая длилась с сентября по ноябрь 2022 года.

Напоминаем, российское компандирование сейчас решает, стоит ли объявлять всеобщую мобилизацию. В частности, представитель ГУР Минобороны Украины указал, что решение будет зависеть от ситуации на фронте.

Между тем украинские войска продолжают продвижение на юге — в 300 км (по линии фронта) от Купянска. Днем 22 августа представитель минобороны Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны ведут бои на южной окраине Работино — городка в 20 км от Токмака на Запорожье.