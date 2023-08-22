Украина рассчитывает на дальнобойные ракеты JASSM для F-16: чем опасна AGM-158А (видео)

Высокоточная ракета AGM-158A JASSM предназначена для поражения сильнозащищенных или особо важных целей на дальних дистанциях. Полет базового варианта ракеты достигает 370 км.

Предоставление Украине западных самолетов F-16 открывают новые возможности перед ВСУ в нанесение ударов по объектам противника в глубоком тылу. В частности, украинские воздушные силы рассчитывают на предоставление дальнобойных ракет AGM-158A JASSM, которые могут внести существенный вклад в деоккупацию Крыма. Об этом 21 августа сообщило издание Forbes.

Обозреватели пишут, что объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов. Более того применение данного вида вооружения позволит реализовать план по освобождению Крыма "без боя", о котором говорил министр обороны Украины Алексей Резников.

В этой связи американский эксперт Бринн Таннехилл отметил, что до тех пор, пока Вашингтон не одобрят JASSM для передачи Киеву, украинские F-16 не будут использовать весь свой потенциал.

"Впереди еще долгий путь, прежде чем F-16 поступят на вооружение в Украине, и остается открытым вопрос, насколько сильно они повлияют на исход войны", — отметил он.

На что способны ракеты AGM-158A JASSM

Военные эксперты считают, что применение дальнобойных ракет AGM-158A JASSM, носителями которых будут F-16 может существенно облегчить освобождение Крыма. И этому способствуют их тактико-технические характеристики.

Крылатая ракета класса "воздух-земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile или AGM-158 JASSM была разработана компанией Lockheed Martin для Вооруженных сил США и поступила на вооружение ВВС США в 2009 году.

Крылатая ракета AGM-158A JASSM

Это высокоточное вооружение, которое предназначено для поражения сильнозащищенных или особо важных целей на дальних дистанциях. Ракета, которая оснащена 420-кг боевой частью, способна поражать стационарные, подвижные цели, а также укрепленные укрытия.

AGM-158A оснащена турбореактивным двигателем Teledyne CAE J402, который обеспечивает полет на дозвуковой скорости, при этом дальность полета достигает в базовом варианте до 370 км.

Наведение ракеты осуществляется с помощью инерциальной навигации с обновлениями системы глобального позиционирования. Инфракрасная головка самонаведения (ГСН) обеспечивает распознавание целей и терминальное самонаведение. Канал передачи данных позволяет ракете передавать свое местоположение и статус во время полета.

ТТХ базового варианта JASSM:

длина — 4,27 м;

размах крыла — 2,4 м;

масса — 1020 кг;

маршевый двигатель — ТРД Teledyne CAE J402-CA-100;

боевая часть — WDU-42/B;

взрыватель — единый программируемый взрыватель FMU-156/B;

система управления — инерциальная (ИНС) с коррекцией по данным: ГНСС GPS, рельефометрии и ИК ГСН.

Военные эксперты отмечают, что хотя ракета давно состоит на вооружении ВВС США, она прочно заняла целевую нишу в арсенале вооружений. Более того ракета уже прошла модернизацию по дальности и массе боевой части (AGM-158B JASSM-ER), а в будущем Lockheed Martin планирует создать новый вариант — AGM-158D JASSM-XR.

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительном решении вопроса о предоставлении Украине истребителей F-16. По словам главы государства, истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов и технического персонала.