Появилась возможность пройти минные поля: ВСУ продвигаются к Мелитополю, — Генштаб

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, защитники закрепляются на достигнутых рубежах и применяют средства контрбатарейной борьбы в районе Работино. По оценкам ISW, это тактически значимое продвижение позволит ВСУ действовать уже за пределами российских минных полей.

Украинские защитники добились тактически значимого продвижения в западной части Запорожской области. Продвижение продолжается в направлении Мелитополя, об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

Спикер оценил успех ВСУ в направлении Работино, отметив, что украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и применяют средства контрбатарейной борьбы.

В свою очередь, американские аналитики из "Института исследования войны" оценили продвижение Сил обороны в направлении Работино как тактически значимое, поскольку продвижение в этом районе может позволить действовать уже за пределами российских минных полей.

Карта продвижение ВСУ в Работино

Атаки ВСУ также изрядно поубавили военный потенциал российских оккупационных войск, которые прежде направили значительные "усилия, ресурсы и личный состав" к Работино.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, российские войска проводили безуспешные контратаки в восточной части населенного пункта. Но, россиянам пришлось отступать с некоторых позиций, сообщают в ISW со ссылкой на некоторые российские источники.

В свою очередь, Минобороны Украины также сообщило, что 47-я бригада ВСУ, которая зашла в населенный пункт Работино Запорожской области, провела эвакуацию мирных жителей на БМП M2 Bradley.

Напомним, что российская группировка учится на своих ошибках из-за медленных поставок оружия ВСУ, что позволяет менять и улучшать тактику.

Также сообщалось, что из-за дефицита автомобильного транспорта Минобороны РФ отнимает у солдат собственные автомобили. Об этом также сообщается в сводке ISW от 21 августа.