"Не стреляйте": в Киеве при попытке задержания призывника военком достал пистолет, — соцсети (видео)

В соцсетях утверждают, что в Соломенском районе столицы один из сотрудников ТЦК достал оружие при попытке задержания мужчины.

В Киеве представители территориального центра комплектования и соцподдежки якобы пытались задержать мужчину на улице, а один из военкомов достал пистолет. Соответствующее видео 22 августа разместили в Telegram-канале "Всевидящее око".

Как утверждается в публикации, инцидент якобы имел место в Соломенском районе столицы. На кадрах видно, что четверо людей в военной форме подошли к мужчине, завязалась словесная перепалка, а один из военкомов достал свой пистолет.

Администраторы канала утверждают, что сотрудник ТЦК "угрожал" прохожему пистолетом. Впрочем, по видео определить обстоятельства конфликта невозможно. На видео мужчина кричит, — "не стреляйте!" в тот момент, когда его схватил один из сотрудников в форме. После этого видео обрывается.

Кроме того, 22 августа в сети опубликовали еще одно видео, на котором военкомы безуспешно пытаются задержать мужчину под недовольные возгласы прохожих и жильцов домов в окрестности.

Реакция ТЦК

Отметим, что на момент публикации материала в Киевском областном и Соломенском районном ТЦК и СП не комментировали инцидент.

Напомним, 15 июля СМИ писали, что по Украине прокатилась новая волна жестоких задержаний мужчин представителями ТЦК. В частности, сотрудники "военкоматов" применяли грубую силу и задерживали граждан.

Ранее, 7 июля сообщалось, что сотрудники одного из одесских ТЦК отобрали у девушки телефон, когда та снимала их работу на улице.

3 июля в Минобороны пообещали резко реагировать на скандалы с сотрудниками ТЦК. Украинцев попросили сообщать о таких случаях на горячую линию.