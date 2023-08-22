Три сценария: британский эксперт рассказал, как видит окончание войны в Украине

По словам Ричарда Берронса, оптимальным сценарием является тот, при котором ВСУ должны сохранять постоянное давление на российские войска на передовой, продолжая медленно истощать их ресурсы даже в холодное время года, включая зимний период.

В Великобритании выдвинуты три возможных сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. Эти сценарии охватывают как продолжительное сопротивление, так и возможное прекращение огня. Об этом сообщил британский генерал Ричард Берронс, передает BBC.

Бывший командующий Объединенными силами Великобритании подчеркнул, что окончательное решение о выборе пути будет приниматься украинским народом.

Первый сценарий

Итак, согласно словам Берронса, первый возможный вариант — это отказ Украины от продолжения борьбы. Генерал указал, что такое решение может быть обусловлено сомнениями в возможности вытеснения российских войск с оккупированной территории или опасением, что это потребует слишком больших усилий, крови и финансовых затрат.

"На мой взгляд, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет", — отметил он.

Второй сценарий

Второй сценарий, как был описан Берронсом, предполагает немедленное прекращение боевых действий. Он отметил, что речь идет о временном приостановлении огня, а не о полном перемирии, и признал, что на поле боя нет военного способа достичь окончательной победы.

"То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановление вооруженного конфликта", — сказал генерал.

Тем не менее, бывший командующий Объединенными силами Великобритании отметил, что обе стороны могут использовать временное прекращение огня, чтобы восстановить свои силы и провести реорганизацию, а потом война возобновится с еще большим числом жертв и разрушений. В этом случае все остальные люди будут продолжать жить в условиях неопределенности.

Третий сценарий

В конечном итоге, третий вариант предполагает последовательность шагов, главным из которых является снятие с Украины давления, связанного с строгими временными рамками. Это означает, что не следует требовать от Киева достижения быстрых результатов на поле боя, угрожая при этом прекращением западной поддержки.

"Цена попыток победить, когда для этого нет сил — в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны", — говорит Берронс.

Согласно его мнению, путем избавления от жестких сроков можно выбрать третий путь, который заключается в "остановке и размышлении". Это означает, что Вооруженные силы Украины должны сохранять постоянное давление на российские войска на передовой, продолжая медленно истощать их ресурсы даже в холодное время года, включая зимний период.

В то же время важно строить военную мощь Украины с западной поддержкой, чтобы она одержала убедительную победу на поле боя в следующем году или через год.

"Ибо если нарастить превосходящие мощности, расстроить превосходящую силу, то победа будет быстрее, а потери — меньше", — добавил он.

В дополнение к этому, бывший командующий Объединенными силами Великобритании подчеркнул, что важно продолжать "разжигать сомнения в решимости России и ее способности к военным действиям, проводя атаки на Черноморский флот и оказывая воздействие на общественное мнение в России".

Напомним, что Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские защитники добились успеха в направлении Работино. Силы обороны Украины закрепляются на деоккупированных рубежах. Позиции врага украинские военные подвергают артобстрелам, проводят и меры контрбатарейной борьбы.

Также сообщалось, что российская оккупационная группировка войск пытается вернуть утраченные позиции под Купянском. Оккупанты, таким образом, стремятся отвлечь Силы обороны от успешного наступления на Бахмутском направлении и принудить Украину к передислокации подразделений на другие участки фронта, где враг усиливает наступление.