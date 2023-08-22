Северная Македония подготовит новый оборонный пакет для Украины, — Зеленский (фото)

Руководитель государства поблагодарил Северную Македонию за политическую и военную поддержку, а также выразил надежду в дальнейшем сотрудничестве.

Северная Македония подготовит новый оборонный пакет для Украины. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что с премьер-министром Димитаром Ковачевским обсуждались важные вопросы, которые для нашего государства являются первоочередными. Прежде всего это касается развития оборонного сотрудничества. Встреча состоялась на полях саммита Украина — Балканы в Афинах.

Он поблагодарил Северную Македонию за политическую и военную поддержку. По словам руководителя государства, сейчас балканская страна работает над реализацией подготовки нового оборонного пакета.

"Договорились координировать шаги на пути к общей цели — вступлению в ЕС", — заявил он.

Саммит Украина — Балканы в Афинах

В столице Греции 21 августа прошел саммит. На нем приняли декларацию, в которой высказались в поддержку Украины на фоне продолжения полномасштабного вторжения России.

Участники подписали декларацию, в которой отметили, что нужно привлечь к ответственности тех, кто совершал военные преступления. Это касается нападений на гражданское население и разрушения инфраструктуры. В документе сказано, что эскалация агрессивной войны против Украины показала, насколько важно реагировать на насущную необходимость, чтобы сохранить нас в сложные времена.

Также украинский политик обсудил на встрече с Андреем Пленковичем, премьер-министром Хорватии, ситуацию в сфере безопасности. Вопрос о предоставлении нового пакета оборонной поддержки был важным для политиков. Гуманитарное разминирование также было важным для обсуждения. Во время встречи участники допустили, что экспорт зерна может транспортироваться через дунайские и адриатические порты Хорватии.

Напомним, 5 августа Литва объявила новый пакет военной помощи Украине. В литовском Минобороны заявили, что предоставят защитникам ЗРК и военное оборудование. Также страна помогает с лечением и реабилитацией украинских бойцов.