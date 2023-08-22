Венгрия получила первый из 44 танков Leopard 2A7HU (фото)

Вооруженные силы закупают различные образцы бронетехники — от БРЭМ Wisent 2 до мостоукладчиков Leguan.

Германия передала первый танк Leopard 2A7HU, которые заказала Венгрия в рамках контракта на 44 машины. Об этом сообщает венгерское издание Maguar Nemzet.

Krauss-Maffei Wegmann доставила в Венгрию первый танк Leopard 2A7HU. Это одна из самых современных версий немецких машин. Танки поступят в бригаду Tata, где уже есть на вооружении более старые Leopard 2A4. Фотографии танка и тягача прислал читатель издания. Также был доставлен БРЭМ Wisent 2 на базе шасси Leopard 2.

Leopard 2A7HU и Wisent 2 Фото: LHSU.HU

По информации издания LHSN, машина является образцом. После того как Венгрия примет танк — его вернут в Германию, чтобы служить эталоном для серийного производства. Поставка всех машин должна завершиться до 2025 года.

Всего Венгрия заказала:

44 Leopard 2A7HU;

5 БРЭМ Wisent 2;

3 мостоукладчика Leguan;

12 Leopard 2A4 для обучения.

Венгерская версия Leopard 2A7HU имеет другую систему управления огнем, дистанционно управляемый боевой модуль, командирский прицел, а также усиленную защиту днища и башни.

Фото: LHSU.HU

Напомним, 6 февраля СМИ писали, что Бундесвер хочет получить более легкий новый танк, потому что Leopard 2A7+ весит более 70 тонн.

27 мая Германия впервые показала Leopard 2A8 — новейшую версию немецкого танка.