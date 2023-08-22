Венгрия получила первый из 44 танков Leopard 2A7HU (фото)
Вооруженные силы закупают различные образцы бронетехники — от БРЭМ Wisent 2 до мостоукладчиков Leguan.
Германия передала первый танк Leopard 2A7HU, которые заказала Венгрия в рамках контракта на 44 машины. Об этом сообщает венгерское издание Maguar Nemzet.
Krauss-Maffei Wegmann доставила в Венгрию первый танк Leopard 2A7HU. Это одна из самых современных версий немецких машин. Танки поступят в бригаду Tata, где уже есть на вооружении более старые Leopard 2A4. Фотографии танка и тягача прислал читатель издания. Также был доставлен БРЭМ Wisent 2 на базе шасси Leopard 2.
По информации издания LHSN, машина является образцом. После того как Венгрия примет танк — его вернут в Германию, чтобы служить эталоном для серийного производства. Поставка всех машин должна завершиться до 2025 года.
Всего Венгрия заказала:
- 44 Leopard 2A7HU;
- 5 БРЭМ Wisent 2;
- 3 мостоукладчика Leguan;
- 12 Leopard 2A4 для обучения.
Венгерская версия Leopard 2A7HU имеет другую систему управления огнем, дистанционно управляемый боевой модуль, командирский прицел, а также усиленную защиту днища и башни.
Напомним, 6 февраля СМИ писали, что Бундесвер хочет получить более легкий новый танк, потому что Leopard 2A7+ весит более 70 тонн.
27 мая Германия впервые показала Leopard 2A8 — новейшую версию немецкого танка.