Война как марафон: Резников заявил, что через время у каждого украинца в семье будут ветераны

Глава Минобороны отметил, что Россия — сильный и коварный враг, который убивает женщин и детей. И от того, что чувствуют люди, зависит преимущество над врагом на длинной дистанции.

Российско-украинская война может быть продолжительной, поскольку РФ — сильный и коварный враг. Для украинцев победа означает не только освобождение территории своей страны, так как необходимо сделать так, чтобы российские войска даже не думали вернуться. Об этом 22 августа заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

По словам главы оборонного ведомства, у Украины очень сильный и коварный враг, который убивает детей и женщин в городах и селах вдалеке от линии фронта. Война по сути — реальный марафон и может длиться долго, считает министр.

"У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян и не перекладывать это следующему поколению, мы должны осознать, что главное для победы", — отметил министр.

По его словам, в прошлом году, для этого нужно было найти оружие, теперь же главное заключается в том, что будут чувствовать люди в Украине.

"От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", — подчеркнул Алексей Резников.

Глава Минобороны поднял тему отношения в обществе к ветеранам. Он акцентировал на том, что бойцы, которые прошли через войну ощущают особенное отношение к себе со стороны других людей, будто установлены определенная ментальная граница и дистанция.

"Я считаю что эта граница в голове и в сердце — это самая большая опасность, потому что она коснется всех. Потому что через некоторое время у каждого среди родственников и близких будут ветераны. Главная задача, чтобы каждый украинец, который видит ветерана осознавал: первое — это воин, который прошел то, через что завтра будут проходить я; второе — они выиграли для меня время", — заявил Резников.

По его словам, как только в обществе придет такое понимание, гораздо быстрее будут решаться текущие проблемы.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников рассказал о главных приоритетах Вооруженных сил Украины. Прежде всего украинские силы нуждаются в передовых средствах ПВО, таких как Patriot, NASAMS, Iris-T и SAMP-T.