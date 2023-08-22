Российский бомбардировщик Ту-22М уничтожили с территории РФ, — ГУР

По словам Андрея Юсова, над уничтожением самолета работала группа, которая пришла из центральной части страны. Она, выполнив задание, вернулась обратно.

Во вторник, 22 августа, британские спецслужбы высказали предположение, что стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, который был уничтожен в Новгородской области, подвергся атаке с территории Российской Федерации. Это подтвердид представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в комментарии изданию "Униан".

"Можем подтвердить, что данные наших британских коллег основываются на информации, которой можно доверять. Работала группа, которая пришла из Центральной России, и выполнив задание, вернулась собственно туда, откуда пришла", — сказал Юсов.

По словам представителя ГУР МО, за последние несколько дней были повреждены еще четыре бомбардировщика. Два из них – 19 августа на том же аэродроме в Новгородской области, и еще два – вчера на аэродроме "Шайковка".

Удары по аэродромам Сольцы и Шайковка: что известно

Напомним, что соцсети сообщили, что 19 августа БПЛА атаковал аэродром в Новгородской области. Минобороны РФ подтвердило атаку беспилотника по аэродрому "Сольцы", но заявило об одном поврежденном самолете. Местные паблики написали, что в результате пожара повреждены минимум два бомбардировщика.

"Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области", — отметили в ведомстве.

Затем 21 августа стало известно, что российскую авиабазу "Шайковка" также атаковал беспилотник. По некоторым данным, БПЛА рухнул на территории аэродрома, образовав воронку. После этого вспыхнул пожар. На этой авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.