"Выдали за украинский M-55S": войска РФ уничтожили собственный Т-90М "Прорыв" (видео)

Дрон-камикадзе "Ланцет" атаковал брошенный танк, который оказался российским. Его можно идентифицировать по пушке и визуальному бронированию.

Российские пропагандистские источники распространили видео, на котором заметно, как дрон-камикадзе уничтожает танк. Утверждается, что на кадрах словенский M-55S, который передали Украине. Однако Defence Blog установили, что в кадре один из самых современных танков в оккупационной армии Т-90М "Прорыв".

Оккупационные ресурсы опубликовали кадры уничтожения танка дроном-камикадзе "Ланцет". Утверждается, что поражен словенский M-55S. Машина явно была покинута и не двигалась. Однако издание установило, что на кадрах Т-90М "Прорыв" — это один из самых современных танков в российской армии. При этом пропагандисты заявили, что на кадрах работа спецназовцев "Осман" и 810-й бригады морской пехоты РФ.

Скриншот сообщения пропагандистов

Отличить от M-55S можно по нескольким деталям:

дистанционно управляемая станция вооружения на башне;

125-мм гладкоствольная пушка 2А46;

решетчатое бронирование в задней части машины.

Визуальное сравнение танка M-55S и Т-90М

Поэтому есть два варианта, что могло произойти с Т-90М: либо оператор "Ланцета" ошибся, либо танк намеренно уничтожили, чтобы он не достался украинской армии.

Напомним, 15 августа СМИ писали, что в Офисе президента составили список производителей БПЛА "Ланцет", против которых еще не ввели санкции.

17 августа "Армия дронов" показала подрыв российского новейшего танка Т-90М "Прорыв".