Верить в них опасно: адвокат разобрал 7 распространенных мифов о мобилизации (видео)

Правозащитник Роман Симутин рассказал, что неоднократно сталкивался с фейками, которые украинцы находили в интернете. Он объяснил, действительно ли бронь спасает работников фирм от мобилизации и обязан ли студент с отсрочкой реагировать на повестку.

В Украине продолжается военное положение и проведение мобилизационных мероприятий. В соцсетях распространяются мифы, вера в которые может привести к необратимым последствиям, в частности уголовной ответственности. Семь самых распространенных из них разобрал адвокат Роман Симутин.

"Сталкиваюсь с тем, что люди набрались разных фейков и небылиц в результате поиска ответов на форумах, в мессенджерах и так далее", — объяснил он.

Миф №1. О разводе

Ходят слухи, что военнообязанного может спасти от мобилизации развод. Якобы призыв не грозит украинцам, с которыми по решению суда проживает несовершеннолетний ребенок.

Юрист объяснил, что это учитывали в военкоматах еще полгода назад, однако сейчас на мобилизацию никак не повлияет.

"ТЦК требуют, в частности, решение суда о лишении матери родительских прав или установление факта самостоятельного воспитания ребенка. Не ходите по нотариусам и не заключайте договоры на содержание ребенка — это деньги просто на ветер", — отметил Симутин.

Миф №2. О вручении повестки

Допустим, сотрудник военкомата вручил повестку жене или матери военнообязанного украинца. В таком случае процедура считается незаконной, ведь получать документ должен лично в руки призывник.

"Если бы способ вручения повесток через родственников был законным — можно было бы фактически полстраны пересадить", — подчеркнул адвокат.

Миф №3. О трех детях

Если мужчина является биологическим отцом троих детей, но не содержит их — это не спасает его от мобилизации. То есть украинца, который не платит или имеет задолженность по уплате алиментов, могут призвать на фронт.

"А отсрочку будет иметь как раз человек, который женился на вашей бывшей жене", — объяснил Симутин.

Миф №4. О незаконности ТЦК

Юрист резко раскритиковал фейки о том, что военкоматы и повестки являются нелегальными.

"Честно, даже комментировать не хочу. Но если у кого-то есть желание попробовать выбрать такую форму защиты — удачи. Как говорится, удачной посадки", — заявил он.

Миф №5. Об инвалидности

Возможна ситуация, когда МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) устанавливает у человека инвалидность, а ВВК (военно-врачебная комиссия) признает его годным к службе. Это может произойти из-за разных критериев оценки.

"Здесь стоит помнить, независимо от группы инвалидности вы можете проходить службу исключительно в добровольном порядке, даже если ВВК признала вас годным", — отметил Симутин.

Миф №6. Об отсрочке

Студенту или человеку с инвалидностью, имеющему отсрочку или же не подлежащему мобилизации, могут все равно вручить повестку.

"Для того, чтобы вас не привлекли к ответственности, вы должны сообщить о наличии у вас оснований для отсрочки от мобилизации", — подчеркнул правозащитник.

Миф №7. Про бронь

Украинцы, которых "забронировали" предприятия, могут быть ложно уверены в своей "неприкосновенности". Поход в ТЦК в случае получения повестки "забронированным" сотрудником может закончиться и направлением в воинскую часть.

"Мобилизуют, и таких случаев множество. Вам следует дождаться официального подтверждения бронирования", — объяснил Симутин.

Видео Романа Симутина о мифах вокруг мобилизации в Украине

Напомним, в ВСУ предложили альтернативу вручению повесток на улицах и пляжах. Военные отметили, что работу упростило бы осознание гражданами важности обновления данных в военкоматах.

В СМИ разобрали, какие основания являются официально уважительными для неявки в военкомат. В частности, речь идет о болезни, необходимости ухода за родственником и открытом уголовном производстве.