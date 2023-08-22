В Украине упростили порядок получения статуса УБД, – представитель Кабмина

По словам Тараса Мельничука, теперь, чтобы получить статус участника боевых действий, можно предоставить только одну справку о непосредственном участии лица в боевых действиях.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий (УБД) упрощен. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале 22 августа.

Изменения предусматривают сокращение количества документов, которые нужно подать на рассмотрение соответствующей комиссии по определению статуса участника боевых действий.

Теперь можно предоставить только одну справку о непосредственном участии лица в боевых действиях, которая является основанием для предоставления статуса УБК.

Справка об участии в боевых действиях формируется она командиром воинской части, начальником органа или воинского подразделения.

Порядок получения статуса УБД

По данным юриста Джамала Стаценко от 16 мая, чтобы получить статус УБД, необходимо подать на имя своего руководства рапорт о предоставлении документов, которые являются основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

После получения необходимых документов, необходимо обратиться в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о предоставлении статуса УБД.

Решение о предоставлении и лишении статуса участника боевых действий принимается комиссиями, сформированными в Минобороны, Нацвардии, СБУ, Администрации Госпогранслужбы, ГСЧС или межведомственной комиссией по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий.

Напомним, 7 июля чиновники утвердили проект постановления, которое поможет украинским добровольцам получить статус участника боевых действий. Речь идет о гражданских, которые присоединились к защите Украины от вторжения РФ, но при этом не вошли в состав боевых подразделений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 августа также сообщил, что все, кто привлечен к защите Украины от России, будут получать доплаты во время войны. В частности, это касается военнослужащих, спасателей и правоохранителей.