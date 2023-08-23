Есть попадание: в Минобороны РФ заявили, что Москву атаковали сразу три БПЛА (видео, фото)

В ведомстве страны-оккупанта заявили, что два беспилотника якобы были сбиты средствами ПВО. Третий был поражен системой РЭБ, а потому врезался в небоскреб.

В ночь на 23 августа Москва снова была атакована беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в Telegram.

По его словам, один из БПЛА врезался в здание в Москва-Сити.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.

Позже Министерство обороны России заявило, что российская столица была атакована сразу тремя беспилотниками. Там заявили, что два из них якобы были сбиты средствами ПВО. Третий был поражен системой РЭБ, а потому врезался в небоскреб.

"Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити", — сказано в сообщении.

В запуске беспилотников ведомство страны-агрессора обвинило Украину.

Отметим, что местные жители начали публиковать в сети кадры с места происшествия. На них можно увидеть взрыв, а также его последствия.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, после взрыва в московских аэропортах ввели план "Ковер", но на момент написания новости они возобновили работу. Кроме того, обломки БПЛА были замечены на улице подмосковного поселка Старбеево. Повреждена стена магазина. В Химках на улице девятого мая в жилом доме выбиты стекла.

Также сообщается, что взрывной волной выбило стекла в квартирах многоэтажного дома на улице Антонова-Овсеенко. Это примерно в 100 метрах от места взрыва БПЛА в Москва-Сити.

Напомним, что 22 августа россияне подсчитали количество атак БпЛА на Москву. По подсчетам жителей России, дроны стали атаковать чаще и уже долетали до Москвы 15 раз. Согласно графику, определенное затишье было зафиксировано в июне 2023 года, после этого налеты дронов участились.