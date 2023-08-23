Атаковали в течение трех часов: ВС РФ ударили Shahed по Одесской области, есть попадания (фото)

По данным командования, враг попал по зернохранилищу и производственно-перегрузочному комплексу. Силам ПВО ночью удалось уничтожить девять иранских Shahed.

Ночью 23 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую область с помощью ударных беспилотников с восточного побережья Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины в Telegram.

"В течение ночи враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру", — говорилось в сообщении.

Отметили, что враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В результате в складских помещениях произошло возгорание, однако пожарные локализовали пожар. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Также в течение ночи силами украинской противовоздушной обороны были уничтожены девять дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что российские военные атаковали беспилотниками юг Одесской области в течение трех часов. Целью врага является гражданская инфраструктура региона, убежден Кипер.

"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", — пояснил он.

Олег Кипер добавил, что на месте работают соответствующие службы, правоохранители фиксируют преступления.

Напомним, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 22 августа сообщила, что оккупанты изменили тактику во время обстрелов мирных городов Украины. В частности, они стали чаще атаковать места скопления людей. Кроме этого, увеличилось количество атак населения с дронов.

20 августа ВС РФ обстреляли Купянск Харьковской области. В результате чего были ранены, некоторых госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.