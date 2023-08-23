Контрнаступление под Запорожьем: ВСУ имеют успехи в районе Новопрокоповки, — Генштаб (карта)

По словам спикера командования Андрея Ковалева, Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении и осуществляют контрбатарейную борьбу.

Силы обороны Украины добились новых успехов на южном участке фронта, в этом раз известно о продвижении в районе Новопрокоповки (Пологовский район Запорожской области). Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Об этом сообщает Military Media Center.

"Силы обороны наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — говорится в публикации.

По словам Ковалева, украинские подразделения, которые продвигаются в направлении Новопрокоповки, закрепляются на достигнутых рубежах.

Запорожская область: контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

В свою очередь, американский аналитический центр "Институт исследования войны" сообщает об успехах ВСУ под Работино Запорожской области. Контрнаступление приближается ко второй линии обороны ВС РФ, а наступательный потенциал российской оккупационной группировки, которая проводят тактические контратаки против Сил обороны в Запорожской области, в значительной степени поубавился. ВС РФ не хватает оперативных резервов.

Напомним, что в ВСУ рассказали об испытаниях, которые бойцы проходят на юге. По информации журналистов, 47-я ОМБр накопила определенный опыт, особенно в части разминирования, и действует методичнее. Но все же бои проходят очень тяжело.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ с боями зашли в Работино, после чего провели эвакуацию граждан на американской бронетехнике. Россияне беспрерывно ведут артобстрелы населенного пункта. В свою очередь, ВСУ выполняют плановую боевую работу и уничтожают противника.