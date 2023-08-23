Настоящий франкенштейн: как во флоте Британии создавали один боевой корабль из двух (фото)

Во время Первой мировой немцы подбили два эсминца HMS Zulu и HMS Nubian. Из их остатков создали HMS Zubian.

Во времена Первой мировой в Королевских ВМС существовал Franken-ship (корабль-франкенштейн), который построили из носовой части и кормы двух разных кораблей. Об этом сообщает The War Zone.

Корабль HMS Nubian ввели в эксплуатацию в 1917 году. Несмотря на то, что судно было построено из двух отдельных, оно сыграло решающую роль в береговой обороне юго-восточного побережья Англии в последние годы войны. Боевой корабль создали из двух эсминцев класса Tribal, которые строили в 1905-1908 годах. Всего было построено 12 кораблей, которые способны развивать скорость до 33 узлов. Они были очень дорогими и не удовлетворяли потребности Королевского флота.

HMS Nubian, 1909 год

HMS Nubian поступил на вооружение ВМС Англии. Его спустили на воду в мае 1908 году, а введен в эксплуатацию в сентябре 1909 года. А вторую часть будущего одного корабля имела название HMS Zulu. Его построили в сентябре 1909 и ввели в эксплуатацию годом позже в марте 1910.

HMS Zulu

Некоторое время два корабля действовали в составе Первой флотилии миноносцев, которая с марта 1909 года входила в Первую дивизию. Его сформировали в 1902 году для защиты территориальных вод Соединенного Королевства.

Из-за быстрого развития Германии в Британии изменили стратегию флота и нарастили количество именно боевых кораблей. Уже с началом Первой мировой войны оба эсминца перевели в 4-ю флотилию эсминцев. Она имела в строю самые современные линейные корабли. В августе их переместили на юго-восток Англии, так корабли стали частью знаменитого Дуврского патруля, который возник в конце 1914 года. Он поддерживал Ла-Манш.

Подбитый HMS Nubian

В ночь с 26 на 27 октября немецкая торпеда едва не разорвала HMS Nubian во время битвы за Дуврский пролив. 15 бойцов погибло, а шесть получили ранения. Во время буксировки остатков "Нубийца" буксирный трос разъединился в море, в результате чего останки носовой части корабля отнесло к берегу Южного Форленда.

8 ноября HMS Zulu подорвался на немецкой мине во время перехода в Дюнкерк из Дувра. От удара у корабля оторвало корму. Погибло двое моряков и один пассажир, который направлялся во Францию. Носовая часть осталась на плаву и французский эсминец отбуксировал его в Кале.

HMS Zulu после подрыва на мине

Адмиралтейство решило, что секции кораблей можно спасти, а не сдавать его на металлолом, особенно в условиях войны. Поэтому из бортовой части Nubian и носовой части Zulu было создано новое судно, которое получило название HMS Zubian. Желание Адмиралтейства создать новое судно из обломков HMS Nubian и Zulu вскоре принесло свои плоды, когда в феврале 1918 года Zubian с помощью глубинных бомб потопила немецкую минную подводную лодку UC-50.

Zubian прослужил во флоте до 1919 года, его разобрали на металлолом. Королевский флот имел избыток кораблей.

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