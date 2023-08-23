"Художник выбирает сторону палача": Данилов ответил Ларсу фон Триеру из-за защиты россиян

По словам секретаря СНБО, война не похожа на кино, когда она идет в реальной жизни. Ларсу фон Триеру посоветовали на мгновенье представить, что российские ракеты летят на его родной город.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на скандальное обращение датского режиссера Ларса фон Триера о поставках боевой авиации Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 23 августа.

По его словам, за каждым живым представителем российской армии стоит убитый гражданин Украины, поэтому говорить о важности чьих-то жизней здесь не совсем уместно.

"Война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне – убийцы", — говорится в сообщении.

Отдельно Алексей Данилов посоветовал режиссеру представить, что это в его родной город ежедневно летят российские ракеты. Что это его отца или мать убили, внука незаконно депортировали в Российскую Федерацию, а мародер сжег дом, перед этим изнасиловав жену.

"В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальную, а не выдуманную жизнь", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 22 августа сообщалось, что режиссер Ларс фон Триер скандально обратился к Владимиру Зеленскому из-за фотографии внутри истребителя F-16. По его словам, боевая авиация является одной из самых страшных машин для убийств современности, а жизни граждан Российской Федерации также имеют значение.

20 августа стало известно о намерении Дании передать Украине 19 самолетов F-16. Первые шесть истребителей F-16 Копенгаген надеется предать ВСУ под Новый год.