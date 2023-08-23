Обвинили ВСУ: БПЛА атаковал санаторий в Белгородской области, есть погибшие (фото)

Село Лавы Валуйского округа обстреляли два раза. Власти региона утверждают, что взрывчатку на территорию санатория сбросили с украинского БПЛА.

Губернатор Белгородской области (Российская Федерация) Вячеслав Гладков заявил, что якобы Вооруженные силы Украины атаковали село Лавы Валуйского городского округа. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА", — сказал Вячеслав Гладков.

В результате атаки было выбито четыре окна и посечен фасад одного из домов. Среди людей пострадавших нет.

Позже он отметил, что из-за повторного обстрела территории санатория в селе Лавы погибло три человека. По словам Гладкова, якобы украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотника в тот момент, когда на улице находились гражданские.

"Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью", — рассказал он.

Напомним, в ночь на 23 августа Москву атаковали три беспилотника, один из которых попал в здание "Москва-Сити". По сообщению Минобороны РФ, два дрона были сбиты средствами ПВО, а третий — поражен системой РЭБ.

22 августа росСМИ заявили об обнаружении беспилотника с надписью "Слава Украине" в Тверской области, которая находится примерно в 180 км от Москвы. Дрон забрали сотрудники ФСБ РФ.