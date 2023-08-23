"Потеря для всех нас": в боях за Украину погиб депутат Сергей Ильницкий "Сокол" (фото)

Депутат Киевского горсовета погиб под Курдюмовкой. Он воевал участвовал в боевых действиях с 2014 года.

В ходе ожесточенных боев на востоке Украины погиб депутат Киевского городского совета от Европейской солидарности Сергей Ильницкий (Сокол). Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий. Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой", — сообщил пятый президент, лидер Евросолидарности Петр Порошенко.

В апреле 2023 года Сергей Ильницкий (Сокол), который ранее занимал должность первого заместителя командующего Украинской добровольческой армии под командованием Дмитрия Яроша и был командиром отряда "Юг" в составе 28-й отдельной мотострелковой бригады, вступил в должность депутата Киевского городского совета от партии "Евросолидарность".

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий был на фронте. Ветеран ВСУ, участник АТО, полковник в отставке, он пошел добровольцем служить на фронт по примеру своего сына-госпитальера. Как кадровый военный стал начальником штаба УДА. Кавалер ордена За заслуги.

Прощание с Сергеем Ильницким состоится в Киеве.

Напомним, 8 августа на фронте погиб основатель знаменитой акции "Мегамарш в вышиванках" Андрей Бабинский в результате артиллерийского обстрела с использованием кассетных боеприпасов РФ.

8 августа на фронте погиб Андрей Веремеенко, защитник Украины из состава штурмового батальона "Айдар". Он защищал Украину с 2014 года.