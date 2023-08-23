Атака Shahed на Сумщину: вражеский дрон полностью разрушил учебное заведение, подробности

Командование ВС ВСУ предупреждает, что в воздушном пространстве Сумской области до сих пор находятся иранские дроны-камикадзе, поэтому граждан призвали не игнорировать тревогу.

Утром 23 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали дроном-камикадзе Shahed-136/131. город Ромны Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Facebook.

"Сегодня в 10:05 в городе Ромны российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в результате атаки было полностью разрушено здание учебного заведения. На месте продолжают работать все службы, развернули штаб ликвидации последствий.

Кроме этого, в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины заявили, что по состоянию на 11:20 в Сумской области продолжает звучать воздушная тревога. В воздушном пространстве региона находятся иранские дроны-камикадзе Shahed.

"Не игнорируйте тревогу!" — призвали в Воздушных силах.

Напомним, ночью 23 августа российские военные атаковали юг Одесской области с помощью ударных беспилотников с восточного побережья Азовского моря. Произошло попадание в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье.

22 августа начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ изменили тактику во время обстрелов городов Украины. Враг стал чаще атаковать места скопления людей, увеличилось количество атак населения с помощью дронов.