"300-е заполняют весь перрон": госпитали в Севастополе переполнены ранеными, — Атеш

По данным партизан, для обслуживания раненых российских солдат в Севастополе были привлечены пенсионеры.

Во временно оккупированном Севастополе госпитали находятся в состоянии переполнения из-за большого числа раненых российских военных. Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на источники в военном госпитале Севастополя по адресу Госпитальный спуск, 1.

"Мест для размещения в палатах нет, что заставляет персонал размещать их в коридорах и даже в столовой. Медицинского персонала на такое количество 300- тоже нет", — говорится в сообщении партизан в Telegram.

Источник гласит, что в связи с этой ситуацией оккупационные власти вынуждены занять престарелых людей, уже давно вышедших на пенсию, для выполнения работ. Дополнительно сообщается, что раненых российских военных доставляют в город поездами.

"Их такое количество, что во время выгрузки ноши с 300 заполняют весь перрон. Зрелище впечатляющее… Но они сами выбрали свою судьбу", — добавили партизаны.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты активно превращают город в военный госпиталь. На территории рядом с бывшим детским санаторием, который оккупанты превратили в военный госпиталь с самого начала войны, наблюдается постоянное круглосуточное движение карет скорой помощи и грузовиков с ранеными оккупантами.

А также в России приступили к созданию крупномасштабных комплексов, предназначенных для обработки, исследования и утилизации тел погибших российских военных, которые принимали участие в конфликте в Украине. Главное управление разведки заявляет, что российская армия не в состоянии справиться с большим потоком военных, погибших в ходе войны.