КСИР официально получил на вооружение два типа баллистических ракет (фото)

Иранские "Хорремшехр" и "Хадж Касем" — баллистические ракеты большой дальности, которые якобы способны обходить противоракетную оборону Израиля.

Во вторник 22 августа Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) официально получил первые баллистические ракеты "Хорремшехр" и "Хадж Касем". Событие было приурочено ко Дню оборонной промышленности страны, сообщает издание Janes.

В ходе церемонии были продемонстрированы шесть жидкотопливных ракет "Хоррамшахр" с тремя твердотопливными "Хадж Касем" по обе стороны. Все они были установлены на транспортно-управляемых пусковых установках.

Сообщается, что ракета "Хорремшехр" была представлена в сентябре 2017 года. За это время были показаны еще две ее модификации последняя из которых — "Хорремшехр-4" — была показана в мае. Авторы публикации отмечают, что это была первая церемония передачи ракет этой серии, которая получила широкую огласку.

КСИР полуил на вооружение ракеты "Хорремшехр" и "Хадж Касем"

"Хорремшехр" — баллистическая ракета средней дальности. Комплекс является мобильным, так как буксируемая пусковая установка передвигается на трехосном полуприцепе.

Общая длина ракеты достигает 13 м при диаметре в 1,5 м. Точные данные о конструкции ракеты отсутствуют, но известно, что ее стартовая масса составляет около 20 т, а масса боевой части достигает 1,5 т.

Иранская баллистическая ракета

"Хадж Касем" — иранская баллистическая ракета, которая впервые была представлена 20 августа 2020 года. Ракета считается новым поколением Fateh-110 и якобы способна преодолевать систему противоракетной обороны Израиля.

Дальность полета достигает 1400 км, общая масса — 7 т, а масса боеголовки составляет 500 кг. По мнению некоторых экспертов, ракета создавалась на основе советских технологий, реализованных в ракете Х-55.

Иранская баллистическая ракета "Хадж Касем"

Ранее сообщалось, что 22 августа Иран представил новый военный беспилотник Mohajer-10. По данным канала CNN, этот беспилотник является последним достижением оборонной промышленности страны.

Ранее сообщалось, что 22 августа Иран представил новый военный беспилотник Mohajer-10. По данным канала CNN, этот беспилотник является последним достижением оборонной промышленности страны.

15 августа издание The Jerusalem Post сообщило, что в Иране приближается момент проведения первого в стране ядерного испытания. Согласно опубликованным данным, Иран накапливает уран с обогащением 20% и 60% с целью дальнейшего его обогащения до 90%.