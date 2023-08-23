Падение самолета Пригожина: Байдену сообщили об инциденте, — СМИ

Американский президент Джо Байден находится в отпуске, но ему доложили об инциденте с самолетом Пригожина. Ожидается, что Совбез США сделает заявление.

Президент США Джо Байден проинформирован относительно авиакатастрофы с самолетом, в котором мог находиться владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом написал портал SkyNews.

Агентство ссылается на корреспондента, который получил информацию из Белого дома. Белый дом напомнил, что сейчас Байден находится в отпуске, но проинформирован об инциденте в Тверской области РФ. Корреспондент утверждает, что ожидается заявление от Совета национальной безопасности США.

Отметим, об авиакатастрофе, в которой мог погибнуть Пригожин, стало известно около 20 час. 23 августа. В сети опубликовали видео с кадрами падения самолета — "бизнес-джета", на котором обычно летал экс-повар президента России Владимира Путина. По предварительным данным, погибло 8 из 10 человек, которые находились на борту самолета.

После этого появились предположения относительно того, кто был на борту. В частности, утверждали, что летел командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Между тем по Пригожину была противоречивая информация: например, представитель оккупационной администрации Запорожской области Рогов утверждал, что он все же погиб.

В сообщении от официального органа, который контролирует авиаперевозками в РФ — "Росавиация" — указано, что Пригожин действительно указан в списке пассажиров борта "бизнес-джета", который разбился под Тверью.

Около 21 ч. (по киевскому времени) на государственном телеканале "Россия-24" россиянам рассказали, что глава ЧВК "Вагнер" действительно мог погибнуть. Также стало известно, что президент Путин, который находился в Курске, срочно прекратил поездку и возвращается в Москву.

Напоминаем, ГУР минобороны Украины опубликовало видео инцидента в Черном море. На видео — удар украинского катера по российскому самолету. Несколькими часами ранее стало известно о еще одной неприятности, которая произошла на фронте. В частности, россияне потеряли военный вертолет Ми-8, который приземлился на подконтрольной Украине территории.

Также разведка показала удар по российской установке С-400 "Триумф" — эксперт пояснил, что уничтожена установка, которая способна массированно обстреливать территорию Украины с большого расстояния.