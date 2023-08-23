В РФ разбился самолет Пригожина: "вагнеровцы" массово возвращаются из Беларуси в РФ, — ЦНС

В России произошла авиакатастрофа, в которой могли погибнуть основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Вражеские наемники начали формировать колонны для выезда из белорусских лагерей.

23 августа в Тверской области РФ упал самолет, принадлежавший главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Его бойцы отреагировали на новость быстрым возвращением на родину. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На фоне вероятной смерти террориста Евгения Пригожина, его соратники формируют колонны для выезда из лагерей. По данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцев" в Беларуси", — говорится в публикации.

В ЦНС предположили, что колонны направляются к границе с Россией.

"Но спецслужбы РБ пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников", — рассказали в ЦНС.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" передала, что вблизи лагерей "вагнеровцев" возникли проблемы с мобильной связью.

"Поступает информация, что в районе лагеря ЧВК "Вагнер" в селе Мета и в Осиповичском районе в настоящее время наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета", — говорится в посте.

Скриншот, опубликованный в "Беларускі Гаюн" Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, 23 августа в Тверской области России упал самолет, владельцем которого был глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Известно, что на борту находились 10 человек, все они предварительно погибли. В медиа написали, что воздушное судно сбила ПВО.

Российские СМИ и военкоры, а также коллаборационист Владимир Рогов подтверждают гибель в результате авиакатастрофы двух основателей вражеской ЧВК — самого Пригожина и его "правой руки" Дмитрия Уткина.