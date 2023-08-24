Убить и не сделать мучеником: Путин ликвидировал Пригожина без лишней импульсивности, — ISW

Убийство Пригожина и формальное отстранение генерала Суровикина произошли в один день. Это посыл Кремля о том, что вопрос с "Вагнером" и причастными к мятежу 23-24 июня полностью закрыт.

Министерство обороны РФ и Кремль вели кампанию по расформированию ЧВК "Вагнер", чтобы ослабить влияние ее владельца Евгения Пригожина после неудавшегося мятежа. Убийство Пригожина, судя по всему, стало финальной точкой в уничтожении ЧВК как независимой организации. Об этом сообщает американский аналитический центр "Институт исследования войны" в сводке от 24 августа.

Авторы публикации ссылаются на источники в ЧВК и прочих российских инсайдеров, которые отмечают, что российское Минобороны начало создавать новую ЧВК для замены "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке, в которую рекрутировали персонал подконтрольного Пригожину военизированного формирования.

Два командира и несколько наемников уехали из Беларуси, чтобы присоединиться к новосозданной ЧВК после того, как белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко отказался финансировать "Вагнер", узнав, что в Кремле не намерены выделять на нее средства.

После мятежа Пригожин практически не выкладывал новые видеообращения: возможно, это было частью договоренностей. Но впоследствии его появление в публичном поле и поездки в Африку и обратно, скорее всего, были предприняты в ответ на планы Генштаба ВС РФ устранить присутствие ЧВК "Вагнер" в Африке.

Глава Кремля Владимир Путин мог решить, что уже достаточно отделил Пригожина от ЧВК "Вагнер" и теперь может ликвидировать его, не сделав при этом мучеником для наемников, отмечают исследователи.

Путин также мог посчитать, что Пригожин перешел красную черту, решив возобновить операции в Африке. Возможно, российский президент в течение некоторого времени предпринимал попытки убить Пригожина. 23 августа прокремлевские СМИ "РИА Новости" сообщило о формальном отстранении генерала Сергея Суровикина от командования ВКС РФ. Его заменил Виктор Афзалов.

Авторы публикации не считают совпадением то, что убийство Пригожина и формальное снятие с должности Суровикина произошли в один и тот же день. Таким образом Кремль посылает общественности четкий месседж, что вопрос с "Вагнером" и теми, кто был причастен к мятежу 25 июня, полностью закрыт.

Путин практически наверняка отдал распоряжение Минобороны о том, что самолет Пригожина нужно сбить. Военные исследователи считают, что с его стороны это была попытка утвердить свое доминирование и месть за унижение 24 июня.

Действия Путина во время пригожинского восстания заставили кремлевскую элиту сомневаться в том, способен ли он еще руководить режимом. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Путин — сторонник конечной расплаты, и, скорее всего, выбирал подходящие условия, чтобы отомстить Пригожину без излишней импульсивности. Ему нужна была показательная месть, чтобы доказать другим, что он не слабый и поддержать армию после ее унижения 23-24 июня.

Напомним, что части самолета Пригожина после падения разбросало в разные стороны. Об этом сообщили российские СМИ.

Также сообщалось, что по информации FT, самолет Евгения Пригожина сбили войска РФ.