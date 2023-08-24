ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы для обстрела Брянской области, — росСМИ

Российская сторона утверждает, что Силы обороны Украины якобы выпустили по Брянской области почти 20 боеприпасов калибра 152 мм.

Губернатор Брянской области (Российская Федерация) Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение", — сказал Александр Богомаз.

Журналисты российского издания Mash заявили, что украинские бойцы впервые обстреляли регион кассетными боеприпасами, в частности выпустили почти 20 снарядов.

По информации росСМИ, около 10 утра 13 боеприпасов калибра 152 мм прилетели в Погарский район, что в 1,2 километра от украинской границы. Через час еще пять снарядов ударили по Климовскому району, в 7 километрах от границы, где за день до этого российские военные якобы отбили атаку ДРГ из 50 человек. Кроме этого, по их словам, в этот район прилетело еще 20 ракет РСЗО "Град".

"В результате всех ЧП никто не пострадал", — говорилось в сообщении.

Напомним, в Минобороны России заявили об атаках беспилотных летательных аппаратов в Брянской и Калужской областях в ночь на 24 августа. В ведомстве заявили, что противовоздушная оборона уничтожила два БПЛА над Брянской областью, а еще один — над Калужской.

23 августа губернатор Белгородской области (Российская Федерация) Вячеслав Гладков заявил об атаке украинских дронов на село Лавы Валуйского городского округа. По его словам, украинские бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на улицу, когда там находились гражданские. Погибло три человека.