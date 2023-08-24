Путин посетил штаб в Ростове, чтобы продемонстрировать свою власть, — разведка Британии (видео)

Штаб Южного военного округа в Ростове находится примерно в 160 километрах от линии фронта. Глава Кремля пытался продемонстрировать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме.

Президент Российской Федерации Владимир Путин совершил визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, который руководит войной в Украине, из-за того, что хотел "продемонстрировать свою власть". Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Великобритании, опубликованной 24 августа в Telegram.

"19 августа 2023 года президент Владимир Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, примерно в 160 км от линии фронта", — говорилось в сообщении.

Разведка напомнила, что российский президент провел совещание с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым, который командует операцией в Украине.

Частная военная компания "Вагнер" ненадолго захватила штаб Южного военного округа в Ростове, в июне 2023 года. В связи с этим, британская разведка считает, что Владимир Путин хочет "продемонстрировать свою власть и показать, что высшее военное командование функционирует в обычном режиме".

Напомним, 19 августа росСМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Ростов-на-Дону, где расположен штаб командования, для того, чтобы собрать совещание по ходу войны в Украине. В совещании принимали участие около десяти офицеров.

23 августа во время выступления на пленарной сессии саммита БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что стремление стран Запада "сохранить гегемонию в мире" привело к началу "тяжелого кризиса" в Украине.