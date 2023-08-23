Путин обвинил страны Запада в начале "тяжелого кризиса" в Украине (видео)

Глава Кремля заявил, что действия России в Украине направлены только на прекращение военного конфликта.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что к "тяжелому кризису" в Украине привело стремление некоторых стран "сохранить гегемонию в мире". Об этом он сообщил во время выступления на пленарной сессии саммита БРИКС, передает Фокус.

"Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису в Украине", — сказал Владимир Путин.

Сам Путин против любой гегемонии, которую, по его словам, пропагандируют "некоторые страны" своей исключительностью, основанной на постулате политики неоколониализма. Кроме этого он отметил, что действия России в Украине направлены лишь на прекращение военного конфликта.

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Во вторник 22 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся саммит БРИКС, в котором приняли участие пять стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. В рамках нынешнего саммита рассмотрят вопрос о расширении блока.

Южная Африка не позволила присутствовать лично президенту РФ Владимиру Путину из-за угрозы ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) за вероятные военные преступления, связанные с конфликтом в Украине.

Напомним, издание Reuters рассказало, что Россия хочет расширить блок, чтобы нивелировать свою изолированность, а Индия, которая опасается доминирования Китая и предостерегает от поспешной экспансии, заявляет, что "имеет положительные намерения и беспристрастность". Бразилия считает, что расширение БРИКС может ослабить ее позиции.

РосСМИ опубликовали запись выступления президента РФ Владимира Путина, в котором голос лидера страны продублировали на русском языке.