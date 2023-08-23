Путін звинуватив країни Заходу в початку "важкої кризи" в Україні (відео)

Очільник Кремля заявив, що дії Росії в Україні спрямовані лише на припинення військового конфлікту.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що до "важкої кризи" в Україні призвело прагнення деяких країн "зберегти гегемонію у світі". Про це він повідомив під час виступу на пленарній сесії саміту БРІКС, передає Фокус.

"Я хочу зазначити, що саме прагнення зберегти свою гегемонію у світі, прагнення деяких країн зберегти цю гегемонію й призвело до важкої кризи в Україні", — сказав Володимир Путін.

Сам Путін проти будь-якої гегемонії, яку, за його словами, пропагують "деякі країни" своєю винятковістю, заснованою на постулаті політики неоколоніалізму. Зокрема, він зазначив, що дії Росії в Україні спрямовані лише на припинення військового конфлікту.

Саміт БРІКС у Йоганнесбурзі

У вівторок 22 серпня у Йоганнесбург (ПАР) відкрився саміт БРІКС, у якому взяли участь п'ять країн: Бразилія, Росія, Індія, КНР і ПАР. У межах цьогорічного саміту розглянуть питання про розширення блоку.

Південна Африка не дозволила бути присутнім особисто президенту РФ Володимиру Путіну через загрозу ордера на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС) за ймовірні воєнні злочини, пов'язані з конфліктом в Україні.

Нагадаємо, видання Reuters розповіло, що Росія хоче розширити блок, аби нівелювати свою ізольованість, а Індія, яка побоюється домінування Китаю та застерігає від поспішної експансії, заявляє, що "має позитивні наміри та неупередженість". Бразилія вважає, що розширення БРІКС може послабити її позиції.

РосЗМІ опублікували запис виступу президента РФ Володимира Путіна, у якому голос лідера країни продублювали російською мовою.