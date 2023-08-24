Тайвань получит системы IRST для отслеживания невидимок J-20: в КНР заявили что они "бесполезны"

Китайские военные эксперты признают, что система IRST действительно обладает потенциалом для обнаружения самолетов-невидимок J-20. Но в целом они не повлияют на исход сражения, поскольку F-16 "не успеют даже взлететь с аэродромов".

Правительство США одобрило продажу Тайваню инфракрасных систем поиска и слежения IRST для использования на истребителях F-16 Viper. Эти системы станут ценным инструментом для обнаружения и отслеживания воздушных угроз, особенно таких малозаметных, как китайские истребители J-20. Об этом 23 августа сообщили обозреватели The War Zone.

В материале не уточняется о какой именно IRST идет речь, однако сказано, что новые сенсорные системы могут быть использованы на модернизированных F-16V.

Авторы публикации обратили внимание, что еще в 2019 году компания Lockheed Martin продемонстрировала модель самолета F-16 Block 70 с установленной на одной из консолей системой IRST под названием Legion Pod. Не исключено, что такая система может быть установлена на тайваньских самолетах.

В 2019 году на выставке в Тайбэе представили капусулу IRST для F-16

Реакция Пекина

В ответ официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь 24 августа заявил, что Китай просит США немедленно отменить план продажи оружия и остановить опасную тенденцию вооружения острова Тайвань.

Между тем китайские эксперты полагают, что система IRST действительно обладает теоретическим потенциалом для обнаружения самолетов-невидимок, в том числе и китайских J-20, поскольку в отличие от радара, который использует отражение радиоволн для поиска целей, IRST использует для их обнаружения тепловые сигналы. Дело в том, что J-20 спроектирован так, чтобы быть малозаметным для радаров, но его инфракрасное излучение можно только уменьшить, но не устранить.

Однако в реальном бою, отмечают эксперты, системы IRST на F-16 в глобальном смысле якобы будут бесполезны, так как в современной войне отдельные единицы техники не могут выиграть сражения.

"В случае возникновения конфликта в Тайваньском проливе F-16V, принадлежащие острову Тайвань, могут даже не успеть взлететь с аэродромов, прежде чем будут уничтожены на земле высокоточными ударами", — пишут обозреватели Global Times со ссылкой на эксперта.

Даже если им удастся совершить вылет, сочетание самолетов раннего предупреждения KJ-500, стелс-истребителей J-20 и ракет дальнего радиуса действия PL-15 не даст F-16V шансов на использование IRST, добавил он.

Напомним, министр обороны Индонезии Прабово Субианто во время визита в США подписал меморандум с Boeing о намерениях приобрести истребители F-15EX. Решение закупить боевые самолеты было принято на фоне угроз со стороны Китая в Индо-тихоокеанском регионе.