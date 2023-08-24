"Была другая цель": Буданов о недавних взрывах возле Крымского моста

По словам главы ГУР, Керченский мост не был целью украинских средств поражения. Россияне применили 4 зенитные ракеты, чтобы их сбить.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов 24 августа в интервью проекту "Крым.Реалии" прокомментировал недавние взрывы вблизи Керченского моста. По его словам, целью был не мост.

"Я вам хочу прямо сказать, что там была другая цель. Но четыре зенитные ракеты были пущены на ее перехват и, немножко подбив, сбились с курса. Не значительно. Они верят, что это шло в мост. В принципе, пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что это прошлая история", — сказал Буданов.

По его словам, ущерб от того средства поражения, которое было использовано, был незначительным. Направление средства поражения было дальше Керченского моста и не было направлено на него.

"Но поскольку они четыре зенитные ракеты использовали для поражения того объекта, они его немного сбили с курса. Не значительно. И он задел Крымский мост, в конце концов", — сообщил руководитель ГУР.

По его информации, враг тогда применил дым, который вызвал панику у местного населения.

"Когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали "сарафанным радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по сути. Если хотите, кара Божья пришла к ним", — сказал Кирилл Буданов. Какой именно объект планировала поразить Украина в Крыму глава ГУР не назвал.

Напомним, 24 августа сообщалось, что треть морских дронов Украины поражают цели, и это проблема для РФ. По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль уходит "на длительный ремонт".

На днях морской дрон ВСУ пытался атаковать российские корабли в Черном море. Целью безэкипажного катера, по данным ведомства, были суда, выполнявшие задачи по контролю судоходства в 237 километрах от Севастополя.