"Победа не за горами": Буданов спрогнозировал проведение наземной операции в Крыму (видео)

По словам главы разведки, Украина не имеет другого пути кроме возвращения территорий и установления полного контроля над полуостровом.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 24 августа в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что Силы обороны обязательно освободят полуостров Крым от захватчиков, но для деоккупации понадобится проведение наземной операции.

Глава ГУР отметил, что другого пути, как возвращение наших территорий, не существует и война будет продолжаться до полной победы Украины и установления полного контроля над всей территорией.

"Какой это будет вариант — вопрос абсолютно не ко мне. Единственное, что могу сказать, что без использования сил ничего здесь сделать не реально", — добавил он.

24 августа бойцы ГУР десантировались в Крым

Кирилл Буданов рассказал о важности проведенной 24 августа спецоперации с высадкой разведчиков в Крыму. По его словам, спецоперация заключалась в том, чтобы люди поверили в победу не только на материковой Украине, но в Крыму.

"Чтобы вспомнили и поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их не за горами, что о них никто не забыл. И когда проводятся определенные удары по Крыму, то этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение домой. Скоро все дождутся возвращения домой", — сказал руководитель ГУР.

Действия врага в День Независимости Украины

Общение Буданова с журналисткой проходило во время воздушной тревоги, которая раздавалась по всей территории Украины. Действия российской армии он прокомментировал так: "Враг наш коварный и использует такие методы работы, которые всем нам известны: начиная с обстрела помещений населения и заканчивая провокациями, которые они очень любят делать. В сегодняшний День Независимости Украины, если они не сделают какую-то провокацию, буду очень удивлен".

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Напомним, 24 августа Кирилл Буданов прокомментировал недавние взрывы возле Крымского моста. По словам главы ГУР, Керченский мост не был целью украинских средств поражения. Россияне применили 4 зенитные ракеты, чтобы их сбить.

Также 24 августа Буданов заявил, что треть морских дронов Украины поражают цели и это проблема для РФ. По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем и тогда корабль уходит "на длительный ремонт".