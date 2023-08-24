Мобилизация в Украине: эксперты рассказали, призовут ли 3 миллиона мужчин ради победы

По данным экспертов, мобилизация продолжается на уровне определенных показателей – призываются те, кто нужны, проходят обучение, после чего отправляются в боевые части и подразделения.

После распространения информации о планах мобилизации трех миллионов мужчин в Украине с целью обеспечения более быстрой победы и организации всесторонней мобилизации, ситуация стала более напряженной. Об этом сообщили бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает издание ТСН.

"В феврале 2014 года Россия начала гибридную войну против Украины. Информационная агрессия в этой войне очень мощная. ИПСОшние истории постоянно случаются, их генерируют соответствующие организации военного характера с территории Российской Федерации. Цель – максимально создать хаос, посеять панические настроения в украинском обществе. История о масштабной мобилизации, мол, надо мобилизовать 3 миллиона мужчин – из тех же источников. Задача – испугать весь украинский народ, мол, каждый, кто может держать в руках оружие, будет воевать. Можно ли исключать такой вариант? Нет. Но сейчас предпосылок для этого нет. Суммарно 1 млн 300 тыс. военнослужащих Сил обороны выполняют боевые задачи", – говорит Владислав Селезнев.

Дополнительно Селезнев подчеркнул, что мобилизация продолжается в соответствии с заданными показателями — призываются лица, необходимые для обеспечения нужд. Они проходят обучение и далее направляются в оперативные подразделения.

"То, что мобилизация продолжается постоянно на уровне определенных показателей – это очевидно. Призываются те, кто нужны, проходят обучение, после чего отправляются в боевые части и подразделения. Это плановый процесс. Военное положение в Украине продолжено, это значит, что мобилизационные процессы будут продолжаться", — дополнил он.

Александр Коваленко выразил свое видение текущей ситуации с мобилизацией в Украине следующим образом:

"Сейчас вооруженные силы Украины не находятся в критической ситуации с ресурсами. Потребность в мобилизации присутствует, но критической не является".

В то же время Александр Коваленко подчеркивает, что некоторые западные СМИ распространяют информацию о провале контрнаступления в Украине и рисуют апокалиптические сценарии, которые, по его мнению, не соответствуют реальной ситуации.

Что изменится после замены военкомов

Владислав Селезнев, выступая в качестве военного эксперта, выразил сомнения относительно способности фронтовиков, которые будут назначены на должности областных военкомов (в связи с последним указом президента об их увольнении), успешно стабилизировать ситуацию, которая сейчас сложилась в сфере мобилизации.

"Пошла волна замены областных военкомов. А районные, а в городах? А председатели и члены ВВК? Я думаю, что и там надо смотреть очень тщательно, потому что работает система "отмазывания" тех, кто имеет деньги и желание откупаться", – говорит Селезнев.

В дополнение к этому, он заявил, что Вооруженные Силы Украины до сих пор не имеют доступа к многим государственным реестрам, которые могли бы быть использованы для создания единого реестра, в котором был бы внесен тщательный электронный учет военнообязанных. В своих заявлениях Селезнев также указал, что некоторые государственные органы не предоставляют военным необходимые базы данных.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планируется ли ускорение мобилизационных мероприятий и действительно ли "будут служить все". Зеленский не дал прямого ответа, однако отметил, что по поводу усиления мобилизации в Украине к нему обращалось военное командование.

23 августа в ТЦК объяснили, каким категориям мужчин будут вручать повестки. По словам военкома, ВСУ нужны любые специальности, в том числе гражданские. Поэтому мобилизовать могут любого годного или ограниченно годного мужчину, даже если он не имеет опыта службы. Представители ТЦК уверяют, что в первую очередь пытаются "навести порядок в личных делах", а вызов по повестке якобы не означает быстрое отправление в зону боевых действий.