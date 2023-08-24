В РФ погибли Пригожин и Уткин: россияне горюют по руководителям "вагнеровцев" (фото, видео)

Рядом с офисом, к которому наемники ЧВК "Вагнер" приносят цветы, организовали патриотический фестиваль. Дети фотографировались с автоматами и мужчинами в камуфляже, которые в один день потеряли двух своих руководителей.

23 августа в России разбился самолет, среди погибших пассажиров были основатели вражеской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. 24 августа жители Новосибирска организовали стихийный мемориал и приносят туда цветы. На месте побывал корреспондент "НГС".

По данным СМИ, оставить цветы возле офиса "Вагнер-центра" пришли десятки россиян. Импровизированный мемориал представляет собой напечатанные портреты Пригожина и Уткина с черными лентами, гвоздиками и свечами в лампадках. Он появился возле здания еще утром — примерно в 10:00.

Журналисты наблюдали, как на улице остановилась "солидная светлая Honda", из которой выбрались мужчины в гражданской одежде с букетом белых роз. Двое неизвестных оставили цветы и молча ушли. Позже к мемориалу начали подходить россияне в камуфляже и одежде с эмблемой ЧВК, а также пенсионеры.

"Наверху, на внешней лестнице, работники офиса вывешивают черный флаг с черепом, еще один такой же крепит у забора крепкий мужчина в камуфляже, черных очках и балаклаве. Он долго стоит возле фотографий, потом падает на колени, прислонившись лбом к бетонному парапету. И плачет", — описали в медиа.

Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС

В то же время рядом со стихийным мемориалом, к которому россияне приходят оплакивать руководство "вагнеровцев", проходит "патриотический фестиваль". На нем также присутствуют люди в военной форме с нашивками ЧВК. Дети с улыбками позируют для фото, держа в руках автоматы.

Фото: НГС Фото: НГС Фото: НГС

Новосибирск — не единственное место, где скорбят по Пригожину и Уткину. Стихийный мемориал появился и в Ростове, хоть и менее масштабный. Фото с места событий опубликовали в местном телеграм-канале.

"Фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на фоне имперского флага России размещены на фасаде городского цирка", — говорится в сообщении.

Портреты погибших основателей ЧВК "Вагнер" и несколько хризантем россияне разместили рядом с афишей, на которой изображен белый медведь в окружении артистов цирка.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Также стихийный мемориал появился в Санкт-Петербурге — вблизи здания "Вагнер-центра". На месте проведения "акции памяти" побывала корреспондентка медиа "Бумага".

"Люди в военной форме и с нашивками ЧВК несут цветы, флаги и свечи, крестятся и плачут", — говорится в публикации.

Фото, сделанное на месте импровизированного мемориала в Санкт-Петербурге Фото: "Бумага"

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ упал самолет Embraer Legacy 600, который принадлежал Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек, все они погибли в результате авиакатастрофы.

Позже в Росавиации официально подтвердили, что среди пассажиров самолета были основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Также на борту был Валерий Чекалов, который был заместителем Пригожина и находился под украинскими санкциями.