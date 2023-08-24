Смерть Пригожина: второй борт главаря ЧВК "Вагнер" направился в Баку (скриншоты)

Самолет, на борту которого был Евгений Пригожин, разбился в Тверской области РФ. Другое воздушное судно, которое также связывают с главой "вагнеровцев", прилетело из Москвы в Азербайджан.

23 августа в России разбился самолет Евгения Пригожина, в результате чего погиб основатель ЧВК "Вагнер". Другой его самолет направился в Азербайджан. Об этом 24 августа сообщила в соцсетях мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Речь идет о бизнес-джете Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с номером RA-02748. Борт полетел в Баку.

"Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта "Внуково" и взял курс на юг. Известно, что этот бизнес-джет также связан со структурами Евгения Пригожина. Однако, в отличие от других, он никогда не прилетал в Беларусь", — проинформировала мониторинговая группа.

Скриншот, опубликованный "Беларускі Гаюн" 24 августа Фото: Беларускі Гаюн

Данные Flightradar24 подтверждают, что самолет покинул Москву в 15:30 и приземлился в Баку в 19:00 по местному времени. Последние его рейсы были между городами РФ — столицей и Санкт-Петербургом. Туда он прилетел из города Джедда в Саудовской Аравии, а до этого находился в турецком Бодруме.

Данные мониторингового сервиса авиаперелетов относительно рейсов самолета Пригожина Фото: Скриншот

Напомним, 23 августа в Бологовском районе Тверской области России разбился самолет, который принадлежал Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек. В медиа со ссылкой на очевидцев отмечали, что воздушное судно сбила российская ПВО.

Позже в СМИ проинформировали, что на месте падения самолета завершилась поисковая операция. Были обнаружены 10 тел. Федеральное агентство воздушного транспорта РФ "Росавиация" официально подтвердило, что среди зарегистрированных пассажиров был руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин.

24 августа появились спутниковые снимки с места авиакатастрофы. Журналисты передали, что самолет упал вблизи поселка Куженкино, что находится примерно в 300 километрах к северу от Москвы.