"Человек сложной судьбы": Путин прокомментировал смерть Пригожина и намекнул на его ошибки (видео)

Российский лидер сообщил, что Следственный комитет уже начал расследование авиакатастрофы и сейчас проводятся технические и генетические экспертизы.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в результате падения самолета в Тверской области, на борту которого мог находиться основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом глава Кремля сказал на встрече с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.

"Относительно этой авиакатастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия", — сказал Путин.

Он заговорил и непосредственно о самом Пригожине, отметив, что тот действительно 23 августа вернулся из Африки и отметил, что следственный комитет уже начал расследование авиакатастрофы.

"Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. У него были серьезные ошибки в жизни. Он добивался результатов и для себя, и когда я его об этом просил. Для общего дела, как в эти последние месяцы", — сказал Путин.

Гибель Пригожина

Напомним, что 23 августа в Бологовском районе Тверской области России разбился самолет, который принадлежал Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек. В СМИ со ссылкой на очевидцев отмечали, что борт сбила российская ПВО.

Аналитики ISW считают, что Минобороны РФ и Кремль вели кампанию по расформированию ЧВК "Вагнер", чтобы ослабить влияние Пригожина после неудачного мятежа. Убийство главы ЧВК, судя по всему, стало финальной точкой в уничтожении ЧВК как независимой организации.

Ранее сообщалось, что по информации FT, самолет Евгения Пригожина сбили войска РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в России.

На Западе подтверждают тот факт, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в результате крушения самолета в Тверской области.