Установку С-400 и радар "Подлет" ВС РФ в Крыму уничтожили с помощью "Нептуна", — Бутусов

По данным журналиста, ракета была запрограммирована на специальный маршрут и характеристики полета, которые позволили ей обойти российские системы наблюдения.

Украинская крылатая ракета "Нептун", которая стоит на вооружении ВМС ВСУ, уничтожила важные российские военные цели: радар "Подлет" и пусковую установку С-400 "Триумф". Об этом 24 августа сообщил главный редактор информационного портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

Речь идет о разрушении радара воздушной разведки 48Я6-К1 и пусковой установки 5П85СМ2-0, входящих в зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф", уточнил Бутусов.

ПО его словам, радар "Подлет" играет важную роль в обеспечении наблюдения за воздушным пространством, как низколетящих, так и баллистических целей, и является ключевой компонентой системы ПВО России. Он обеспечивал контроль над воздушной ситуацией над западной частью Черного моря и Херсонской областью на расстоянии около 110 км от линии фронта.

"По данным источников Цензор.Нет, разведка ВМС ВСУ получила точную информацию о местонахождении позиционного района С-400 вблизи села Оленовка на территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении Бутусова.

Журналист заявил, что ракета была запрограммирована на маршрут и характеристики полета, которые позволили ей обойти российские системы наблюдения. Ракета была успешно выпущена и уничтожила часть дивизиона "Триумф", действуя на сверхмалой высоте.

"Одна ракета "Нептун" на сверхмалой высоте прошла незамеченной и точно уничтожила часть дивизиона "Триумфа", несмотря на большие силы российской ПВО, сосредоточенные на оккупированной Херсонщине и в Крыму", — отметил Бутусов.

Результаты поражения российских целей задокументированы дроном Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

"Интересно, что дрон залетел далеко в тыл россиян и летает и фиксирует поражение российского радара, который предназначен именно для обнаружения воздушных целей, но не способен заметить и предоставить целеуказание ни по украинскому дрону ни по украинской крылатой ракете", — добавил Бутусов.

По его словам, даже в период военных действий Россия продолжает осуществлять поставки по старым контрактам на системы ПВО "Триумф" и радары "Подлет" в разные страны, включая Турцию и Индию. Однако в данном случае украинская военная технология, представленная ракетой "Нептун", продемонстрировала свою эффективность и превосходство.

"По данным источников Цензор.Нет модификация ракеты "Нептун" была разработана после начала полномасштабного вторжения согласно решению главнокомандующего ВСУ В.Залужного 15 марта 2022-го года. Работы проведены в рекордно короткие сроки, а испытания ракета проходит сразу в бою", — резюмировал Бутусов.

Стоит отметить, что с помощью ракеты "Нептун" также был уничтожен российский крейсер "Москва".

Уничтожение комплекса С-400 и радара "Подлет"

23 августа в ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Оленевки был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Разведка отмечает, что взрыв произошел на позиции, где ракетный комплекс был загружен ракетами. Это привело к тому, что помимо самой установки, также были уничтожены ракеты и личный состав.

В тот же день военный эксперт Петр Черник пояснил, что уничтожение российского С-400 "Триумф" увеличивает возможности для ракетных ударов по целям в оккупированном Крыму.